64歲綜藝大哥胡瓜和小11歲的女星丁柔安2014年梅開二度登記結婚，據知兩人已經愛情長跑約22年，今(27日)卻爆出男方緋聞，還傳丁柔安為此情緒激動，但未獲證實。事實上，2021年小禎發全家福照片時，沒有丁柔安只有母親秀秀，就曾被網友虧：「難得全家一起集合！沒看到丁柔安真爽」，而丁柔安當時大器地回應心情沒受影響，只要大家平安健康就好。

胡瓜2000年時便與丁柔安傳出緋聞，隔年更因此宣布離婚，使丁柔安曾被抨擊，但胡瓜和秀秀都強調兩人是和平離婚，2年前小禎上傳和父母、弟弟合照，引來激動網友表示還好沒看到丁柔安，還補充說：「破壞人家的家庭的女人不該出現！丁柔安這個小三本來就不該出現在這種場合」，小禎則淡定留言：「謝謝你對我們家的事如此熱衷，但今天是偉大的父親節！請別模糊了焦點」。

2015年胡瓜一度證實有拚生計畫。（圖／中時資料照片）

對於遭點名謾罵，丁柔安後來受訪表示心情沒受影響，只要大家都健健康康就好，並表示平時沒有過節習慣，因此沒有特別和胡瓜慶祝父親節，她的願望很簡單，就是時時抱持感恩的心，可以平凡健康過每一天就好。而2015年胡瓜為了跨年晚會彩排時，丁柔安也現身，當時胡瓜坦言有拚生打算，可惜至今沒有好消息。

胡瓜對丁柔安充滿感恩。（圖／中時資料照片）

胡瓜過去受訪，對丁柔安充滿感謝，兩人都在演藝圈工作，丁柔安平時會看他節目，給他實質建議和回饋，兩人不像其他夫妻相處久了，愛情昇華成家人，導致彼此之間可能會嫌棄或不耐煩，然而丁柔安總是會給鼓勵和讚美，也會欣賞胡瓜的優點，才順利收服綜藝天王，相守22年。