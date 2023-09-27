鐵肺小歌后「G.E.M」鄧紫棋以作品〈泡沫〉、〈再見〉等歌曲獲得眾多粉絲支持，近期她現身林俊傑的演唱會一起合唱手心的薔薇，高亢的歌喉獲得不少粉絲的盛讚。最近有網友在社群平台發出鄧紫棋13歲時到唱片公司試音的片段，引起不少討論。

從影片中可見當年13歲的鄧紫棋以原名鄧詩穎參加試音選拔，當時的她素顏上陣、樣貌清純。當天鄧紫棋單手拿麥克風，面向評審演唱《月半小夜曲》，演唱時全神貫注表情相當認真，而聲線方面極其響亮，音色優美，已經初具專業歌手架勢，可謂驚為天人。

其影片亦播放她相隔兩年，當時15歲時在某公開場合演唱英文歌曲，同樣是單手拿著麥克風並故意拉遠，展示超高音域的歌喉，網友紛紛留言大讚鄧紫棋的唱歌天賦，不過也有網友留言批評她唱歌出現咬字不清的情況。

歌手鄧紫棋（G.E.M.）16歲時在香港出道，22歲時就入圍金曲獎，成為最年輕入圍女歌手，她天生具有一副好歌喉，能飆唱許多高難度歌曲，深受華人歌迷們的喜愛，被譽為歌壇界小天后。