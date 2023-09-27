日本女性平日都有佩戴輕珠寶的習慣，不僅時尚，且符合禮節，也因此日本輕珠寶市場十分成熟，尤其是高CP值更是廣受青睞。近日日本輕珠寶品牌STAR JEWELRY來台，強調以K金與貨真價實的寶石打造珠寶作品，全台首店進駐新光三越信義新天地A8館，款式經典百搭，且可24小時佩戴，精緻的做工與設計的小巧思，讓人愛不釋手。

STAR JEWELRY輕珠寶以高CP值著稱，COLOR LINKS 10K金耳環，7900元。（STAR JEWELRY提供）

STAR JEWELRY已有近80年歷史，曾在「交響情人夢」、「UNNATURAL法醫女王」和「朝九晚五」等多部日劇中出鏡，其中「交響情人夢」中，一款MYSTERIOUS HEART系列珠寶以隱密式鑲嵌工藝將三顆紅寶石拼接成心型，成為品牌最受歡迎的暢銷熱賣款。

STAR JEWELRY的MOON & SUN RING 18K金戒指，3萬1900元。（STAR JEWELRY提供）

今年秋季新品包含TOURMALINE系列、OCTANGLE系列，以及鑽石排列組成的DIAMONDS系列等，款式多樣，風格時髦，充分展現STAR JEWELRY輕盈卻富有力量的永恆魅力。