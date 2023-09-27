YouTuber劉芒遭前房東控訴退租時屋況不佳，交屋當天還遲到，事後前房東在Dcard發文聲稱沒把不堪入目的照片公諸於世，是要替劉芒保留面子，對此，網紅陳沂從房東發文揪出一細節，直呼根本是「恐怖房東的行徑」。

劉芒遭房東爆料退租時屋況不佳，不僅許多家俱被弄壞，地板上還殘留口香糖及綠色液體，她事後開直播解釋會提前退租，是因為壁癌問題太過嚴重，而且點交時跟房東講好從押金扣，未料卻引發軒然大波，對此，網紅陳沂直指房東人品很差，擺明吃定劉芒公眾人物的身分，接著操弄輿論讓自己成為被同情的受害方。

陳沂表示看到房東釋出的照片，屋況並未想像中糟糕，許多小問題都被無限放大，推測雙方曾因壁癌問題起過爭執，因此房東趁著退租時黑劉芒一波，對於房東指出出租三年內，曾多次被劉芒房內髒亂景象嚇到，還多次提醒要整理，此舉讓陳沂驚呼：「房子租給人家還三天兩頭去稽查，完全恐怖房東的行徑吧？」最後站在客觀立場呼籲所有人：「劉芒這個人雖然假掰，但不用看到劉芒就亂黑吧」。

對於陳沂的一番見解，網友紛紛回應：「清點時沒問題，事後無限上綱，就事論事房東也太惡質了」、「灰塵太多都可以講出口，這房東明顯惡意滿滿」、「嫌髒幹嘛還要租三年，通常不是都一年為主嗎」、「看完房東PO的那些之後，我只感覺房東想紅」。