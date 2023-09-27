64歲「綜藝天王」胡瓜被爆出和20歲樂天桃猿啦啦隊女神熊霓走很近，在錄影對她照顧有加、和熊爸互動熱絡。熊霓外型俏麗、舞藝精湛，當年以第一名成績考進樂天桃猿啦啦隊，從小學舞的她，擁世界級的國標舞實力，至於擇偶條件，熊霓坦言喜歡年紀大的，被問到胡瓜時，她也大方回應了。

熊霓擁天使臉孔、魔鬼身材，當年以第一名成績考進樂天桃猿啦啦隊，成為現役中年紀最輕的隊員，專長是國標舞、MV舞、New Jazz，從小二開始接觸國標舞，之後更移師義大利接受4位世界冠軍教練訓練，舞藝精湛的她擁青少年國標舞國手、拉丁舞冠軍的身分，私下也是一位舞蹈老師。

談到擇偶條件，根據《ET today》報導，熊霓坦言喜歡年紀大的，希望另一半成熟穩重，被問到郭忠祐、阿翔、胡瓜與馬傑森讓她選，熊霓則選郭忠祐，她笑說，雖然郭忠祐看起來對女孩子比較冷淡，「但這種男生比較吸引我」，並表示，男生對誰都熟會讓她沒有安全感，至於為何沒選胡瓜，她則稱對方「是很暖心的長輩。」

針對胡瓜、熊霓被爆走很近，對此，胡瓜、丁柔安、熊霓經紀人今早皆未接電話也未回覆訊息。熊霓所屬的樂天表示，「對於網路流言，公司不予回應，而且熊爸很熱情，時常盡地主之誼，也請過好幾次球團同仁吃飯。」