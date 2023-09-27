中秋節將到，5生肖就要出運了！命理專家雨揚老師在臉書上指出，中秋節前一周開始，直到中秋後一個月，這段時間節氣特別強大。趁著這波好運正能量，屬馬、鼠、蛇、虎、龍的人掌握致富先機，就有機會在家開心數鈔票。

▌TOP5 生肖馬

這位貴人不必遠求，他就是你身邊的枕邊人，要得到財神青睞，就要多對伴侶溫柔體貼，展現美好的一面。另外，也可以幫家裡換新擺設、添購些新衣物，這樣才有機會吸引身邊的「隱藏貴人」，說不定他們會願意為你掏錢、送你資源，讓你走到哪都能歡喜進帳。

▌TOP4 生肖鼠

屬鼠的人今年犯太歲，在工作和財運上可能屢戰屢敗，但是你越挫越勇的精神，將為自己的職場生涯帶來好運氣。例如近期的工作表現將有機會被長官、主管賞識，甚至被挖角、加薪，所以在工作上要多加把勁，因為此刻正是替未來鋪路的大好機會。

▌TOP3 生肖蛇

接下來的日子，屬蛇的人會感覺比較如魚得水，家人也更願意給你財力上的支持，或是身邊好友會推薦不錯的生財管道。此外，近日要好好把握投資時機，多進修一些理財知識，相信通往財富自由的美夢會越來越近。

▌TOP 2 生肖虎

今年默默耕耘的屬虎之人，近期有機會被身邊貴人的一句話而聲名大噪、收到如潮佳評。這股運勢還會讓你在親友、同事面前更有威望，讓你走路有風。另外，不妨藉由這股運勢為自己談上更好的薪水，或是尋求更佳合作機會，因為你有好名聲加持，一切的談判將水到渠成。

▌TOP1 生肖龍

屬龍的人嶄露頭角的機會終於來了，過去所累積的實力能得到充分發揮。而這股強運還能讓你突然被升遷加薪、或飛來一筆意外之財，生肖龍偏財運很強，出門時記得穿金戴銀，才能用強旺氣勢去迎接這股財運。但也要注意，這時更要誠懇親切待人，賺錢後要及時布施、孝敬父母，才能讓好運開啟善的循環。