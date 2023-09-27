高雄一名就讀大三的曾姓處男，無聊在家就看A片「自己來」，卻突然發現自己的小老弟疑似因過度自慰而不舉，擔心交女友後無法一展雄風，因此在母親陪同下前往阮綜合醫院就醫。具男性健康專長的阮綜合泌尿科醫師簡邦平指出，曾男生理無礙很健康，應適度轉移注意力以免真的「不舉」。

曾男就學期間鮮少參加學校活動，也沒有與女性交往、性交等相關經驗，平時待在家無聊就看A片自慰，有天開始發現自己的小老弟時常「抬不起頭」，因曾男是家中獨子，擔憂未來交女友恐無法展現雄風，只好向母親討論後一同前往就醫。

簡邦平表示，曾男雖然體型偏瘦，但經過抽血及儀器檢查結果顯示生理均正常，且無吸菸飲酒習慣，研判勃起障礙恐是心理過度壓力、焦慮導致，與性伴侶關係、性知識不足也有關連，並非醫學上所指俗稱「陽痿」的勃起功能障礙。

「誤認自己陽痿恐導致惡性循環」，簡邦平提醒對性功能無謂擔憂，可能在未來性交過程真的產生勃起功能障礙，年輕人應先將精力專注在學業、就業，待壓力隨注意力轉移逐漸消除即可能讓小老弟重新抬頭，待有有性伴侶仍出現障礙時，再尋求醫師協助也不遲。