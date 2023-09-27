巴西蛋進口大戶涂萬財至今未透露購入的巴西蛋流向，國民黨台北市議員柳采葳質疑，有可能都流向國軍。（本報資料照片）

巴西蛋進口食安疑慮近日持續延燒，針對巴西蛋進口大戶涂萬財，至今對於採購的巴西蛋流向交代不清，遭到高雄衛生局開罰。國民黨台北市議員柳采葳則質疑，進口蛋流向不明，還有消失的425萬顆，我們的國軍真的沒有吃到巴西蛋嗎？並點出國軍的蛋供應廠商有將近一半，都是使用涂萬財供應的蛋，也就是說，國軍吃的蛋將近一半都是涂萬財的蛋源。

柳采葳表示，國防部長邱國正日前被問到國軍是否有可能吃到巴西蛋？邱則回應國軍吃的蛋僅限台澎金馬生產，國防部也嚴格監控副食供應站與福利站簽約廠商供貨的品質，目前沒有發現用到「巴西蛋」的情況。

不過柳采葳也質疑，現在有425萬顆進口蛋流向不明，涂萬財儘管被罰了1130萬，仍堅持不說出流向，難保他不會把這些巴西蛋混入台灣蛋裡面，再賣給國軍？甚至把巴西蛋改產地再跟國軍強調都是國產蛋？

柳采葳進一步指出，國軍副食品加工站蛋的供應廠商包含「鴻盛畜牧場」、「豐德畜牧場」、「新興隆牧場」生產者都是涂萬財，供應的營區從南到北都有，甚至還有澎湖。國防部長是不知道副食品加工站有跟涂萬財合作，還是知道不敢講呢？國防部不查嗎？所有使用到涂萬財供應蛋的加工站應該要一一徹查，到底有沒有混入巴西蛋，現在是不是在營區有可能有過期巴西蛋的存在？

柳采葳說，為什麼涂萬財無法提供完整進銷與報廢單據，堅持不說出425萬顆蛋的流向？難道是因為被罰這1130萬，跟國防部的大單比起來根本不算什麼，所以才堅持不說？寧可被罰，但也要保住客戶訂單？「若國防部沒有立即跟涂萬財解除合作關係，就是在包庇涂萬財，就是在護航黑心蛋商。」