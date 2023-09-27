中秋節即將到來，許多家庭團聚時會吃月餅，象徵一家團圓、圓滿，不過臉書「林口長庚風濕過敏免疫科」指出，中秋月餅隱藏「炸彈」，含高糖、高油脂、加工肉品等三大「地雷」成分，不小心吃太多恐導致身體慢性發炎。

臉書「林口長庚風濕過敏免疫科」日前發文，指中秋月餅的成分「有炸彈」，因為月餅屬於容易導致慢性發炎的食物，含有高類、高油脂及加工肉品3大地雷成分，並形容「月餅吃多了，身體可是會引爆的喔。」

林口長庚風濕過敏免疫科指出，月餅的餡料不論是烏豆沙、綠豆沙、芋頭餡、奶黃流心、冰淇淋等，大多以甜的為主，含有許多糖，攝取過多的糖類容易使身體發炎。且月餅為了做出又酥又香、層層分明的外皮，秘方就是油脂多，也就是奶油跟豬油，而高脂肪容易使人發胖，引起體內發炎反應。

林口長庚風濕過敏免疫科說，鹹的月餅裡則含有加工肉品，像是肉鬆、肉脯，吃下太多的加工食品，也容易導致身體出現慢性發炎反應。因此想安心吃月餅，建議與家人朋友一起分食，或是選擇相較少一點負擔的月餅，都可以減少吃進過多的發炎食物。