泓德能源的謝董和周總，今年才40出頭，2人於2012年看到日本政府開出光電收購價每度42日圓（約16台幣），向親友募集資金，前往日本投資光電案場。也因此練就了控制案場成本、簡化管理流程、降低投後風險等絕技，後來再到菲律賓、越南、韓國等地投資光電案場。直到了2016年，台灣再生能源發展政策明確，兩人回台成立泓德能源，也從光電廠投資商變身為自組工班、設計和管理案場的團隊。謝源一表示，泓德能源是重資產輕量化的公司。這也意味著，公司雖然業務擴張快速，但籌措資金的方式不以現金增資為主。

泓德能源近期已完成第一次國內可轉債的發行，也是國內第一家創新板公司完成發行公司債者，總額為10億元、超額認購1.75倍，另外，泓德能源也有從創新板轉上市計畫，預計明年3月送件轉主板，若審查一切順利，通常約半年內可以轉上市交易。

泓德能源總經理周仕昌表示，泓德能源要成為智慧電力公司，透過AI技術打造的「智慧綠電系統 TITAN」系統，能夠替業主蒐集資料、預測最佳用電模型，解決綠電供需不穩的問題，更同時具有AI安全監控技術，可自動化管理光電案場。

泓德能源董事長謝源一表示，最快2024年，泓德能源家用型的「儲能櫃」就會問世，公司已經在台南建置生產的工廠，該工廠是泓德能源和TPK-KY(3673)合作。家用型「儲能櫃」的價格約在3萬元台新，每次儲電約6~7度，一般家庭可在離峰時間儲存較便且的電，當尖峰電價上漲時，再將儲能櫃的電釋出使用。(3-1)