泓德能源-創26日展示「台南光儲充整合示範點」（簡稱充電站），充電站結合屋頂型太陽光電設備、儲能設備、120kW充電樁、V2G充電樁等設備，加上能源管理系統，造價約300萬至500萬元。目前泓德已有10個據點正在申請建造，目標是在全台建構100個充電站。

除了充電站外，泓德還有結合吃、喝、玩、樂「豪華型」的「快充俱樂部」構思。也就是在交流道下，設置占地約500坪的複合式快充站，每度的充電價格可能比一般的充電樁價格貴，但是消費者可以在「快充俱樂部」享受各類的吃、喝、玩、樂。也就是在充電的同時，同時放鬆心情、享受俱樂部提供的各類服務。目前已經有健身、餐飲業者和泓德進行洽談，「快充俱樂部」最快明年就會成立。

泓德能源總經理周仕昌也預測，台灣在2年後可能就會有綠電現貨市場，可能是15分鐘或是1個小時一盤，泓德也一定會在市場交易。目前泓德充電樁的電價就是綠電現價，現在一度是12元。泓德若做「Package」，一杯咖啡、一個舒適的空間，這樣一度綠電賣20元，這就像是星巴克咖啡的概念，30元的咖啡可以賣到超過100元，但消費者還是買單。假設A店充電充到飽是500元，而B店充到飽是800元，但B店提供優雅舒適的空間和好喝咖啡而且不再額外收費，那相信大家會選B店。這種豪華型的「快充俱樂部」目前已經開發了10個點，希望明年能上線。(3-3)