內政部長林右昌（右）、消防署長蕭煥章（左）27日赴立法院備詢並低聲交換意見。（姚志平攝）

屏東大火造成9死111傷1失聯，內政部長林右昌27日赴立法院內政委員會專題報告「9月22日屏東市明揚國際火災案」，會中提出6大精進措施，除依法開罰最高240萬罰鍰，環境部將在年底把廠場座標、化學品及危險物品基本資料介接給119指揮派遣系統，工廠管理者也應提供相關資訊，同時地方提高吹哨者獎金，鼓勵檢舉不法。

屏東縣消防局於當日17時31分獲報後，12分鐘內抵達現場，當時僅有白煙並無燃燒現象，救災人員即手提滅火器進入廠房搶救，發現為化學物質洩漏，場內突然於18時1分發生爆炸，造成多人受傷及受困；起火原因刻正調查中，屏東地檢署會同相關人員於25日現場勘查，28日將由縣府召開火災調查鑑定會，研判起火處及起火原因等。

談及未來精進措施，在工業區工廠易燃物管理檢討上，報告指出，屏東縣政府針對明揚公司於救災時未提供廠區完整的化學品數量、名稱、位置配置圖等必要資訊，依消防法處最高60萬元罰鍰；救災時未指派專人協助處最高150萬；違規儲存公共危險物品達管制量以上，處最高30萬元罰鍰。

同時清查關係企業消防安全管理情形，現已函文所轄高雄市政府消防局查核明安公司總部及所屬8處工廠的消防安全管理情形，若發現違反規定，將依法處分。

第二，落實行政院2022年9月核定既存工廠火災安全管理精進對策推動方案，強化工廠監督管理輔導、提升建築消防安全管理、強化勞工安全管理、提升廠房製程排氣風管安全管理；對有運作優先管理化學品與工廠危險物品的廠房，環境部規畫由化學雲提供前揭廠場座標、化學品及危險物品基本資料等相關資訊介接給消防署119指揮派遣系統，供消防搶救時查詢，預計於今年12月底完成介接。

第三，將結合各中央機關管理機制，要求業者落實救災資訊權。為落實消防法規定，工廠火災時管理權人應提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，將邀集經濟部、環境部、勞動部等主管機關就提供廠區化學品資訊方式、正確性等，研議相互協助查核機制，必要時修正相關規範。

第四，在提升既存工廠消防安全上，消防署將於經濟部產發署推動工廠公共安全政策，將行政院核定的「既存工廠火災安全管理精進對策推動方案」及內政部「輔導既存工廠自設滅火設備及替代設施指導原則」等輔導工廠管理，納入產發署年度「工業安全智慧化輔導計畫」；並辦理今年輔導工廠自設滅火設備及替代設施試辦計畫，邀集專家學者，遴選受輔導工廠於9月至12月各辦理2階段輔導。

同時橫向聯繫相關機關執行預防措施，消防署已於7月24日函請經濟部等相關部會和地方消防機關，就權管督促工廠加強製程作業防火措施、用火用電安全管理及勞工安全維護等預防工作。

第五，提高吹哨者獎金，鼓勵勇於檢舉不法。目前地方政府所定獎勵辦法，獎金額度多以罰鍰金額之5％至10％為提撥基準，將請地方研議修正獎勵規定，藉由提升罰鍰提撥比例方式，鼓勵從業人員檢舉不法。

第六，推動與落實消防法工廠通報、退避權、資訊權、調查權、場所消防安全管理、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所管理等，維護同仁救災安全；補助消防車輛、裝備器材、消防衣、救災機器人、無人機、化學災害搶救裝備、數位式呼吸器、體適能器材等；落實火災原因調查，瞭解事發原因並提出改善對策。