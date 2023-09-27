一名70多歲男性糖尿病患者勤驗血糖，某天早餐，他除了吃饅頭外，還多吃了2顆蛋黃酥，血糖就暴衝至504 mg/dl。醫師表示，2顆蛋黃酥的碳化化合物約等於1碗白飯的碳水化合物，民眾若真要吃蛋黃酥，最多吃1顆，且當餐的碳水化合物也要減少，並儘量搭配蛋白質與青菜，以免血糖波動幅度過大。

鹿港基督教醫院內分泌新陳代謝科醫師莊武龍在其臉書粉專表示，上述男子認真記錄血糖值的變化，之前糖化血色素都在7%以上，但近3個月勤驗血糖後，在不加重藥物劑量下，糖化血色素終於在7%，男子雖然年長，但也學會了量血糖。

莊武隆表示，某天他與男子討論血糖紀錄，驚覺的血糖值竟在某天早上飯後暴衝到504，真是高到嚇死人，詢問後得知，男子當天除了吃饅頭外，還多吃了2顆蛋黃酥，因此當天特別加驗血糖，未料早餐後的血糖竟然飆到504，遠高於患者平常吃饅頭後的200。

他表示，顯然2顆蛋黃酥讓男子血糖飆升一倍以上，原因是一顆蛋黃酥的碳水化合物含量約20~40克不等，可能約等於半碗白飯的碳化化合物，2顆就等同於1碗白飯。

莊武龍強調，並非完全不能碰高熱量、高碳水的點心，只是要更小心注意攝取量，例如最多吃1顆蛋黃酥，且當天早餐的澱粉類（例如饅頭）也要減量，他並建議，男子平日的早餐不要只吃饅頭，配個蛋或菜都好。因為純吃饅頭會讓血糖快速上升。