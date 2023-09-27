一位女網友私訊問婦產科醫師蘇怡寧，指婆婆說捏兒子的鼻子可以變挺，但她認為鼻子高低是基因，捏了也沒用，到底誰對誰錯？蘇怡寧回說「叫你婆婆每天捏她的胸部，看會不會比較挺！」這位媽媽看呆秒回「我不敢！」也引發網友們熱烈討論。

蘇怡寧近日在臉書上分享一張對話的截圖，只見一位女粉絲私訊說，婆婆老是要求她捏兒子的鼻子，說小姑的鼻子就是這樣被捏挺的，但她認為鼻子的高低是基因問題，因此從來沒有捏過，想請醫師釋疑。

對此，蘇怡寧只簡短回了一句「我建議你叫你婆婆每天捏她的胸部，看會不會比較挺！」而那位女粉絲見狀迅速回說「我不敢！」

蘇怡寧也說，他不懂為何沒事要捏寶寶的鼻子，大家有想過寶寶的感受嗎？捏鼻子就會讓鼻子變挺？所以捏胸部也會讓胸部比較挺嗎？他知道有個東西捏了會變大，但鼻子不會！「自己的不捏卻要去捏別人的是怎樣？有病」

貼文引起網友熱烈討論，不少人歪樓直呼，蘇醫師哪裡捏了會變大？「太好笑了，到底哪裡捏了會變大」、「正在月中，看到這個我笑翻」、「我趕快去捏老公的糾糾」、「蘇媽媽，是什麼捏會變大」。