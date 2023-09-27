竹科台積電12廠P8新建廠房停車場14日發生爆炸案，陳姓外包商拿起放置機車上的不明包裹察看，包裹突爆炸，右手小指當場被炸斷。（圖／中時資料照）

新竹市一名賴姓男子，為台積電某外包商員工，某日因工作與同事陳男起口角而心生不滿，竟自行設計遙控炸彈，並以黑色塑膠袋包放置同事的機車上。賴男待陳男準備騎乘機車時，不顧周遭尚有其餘同事在場，竟手持遙控引爆炸裂物，陳男因此身上多處受有爆炸傷，甚至右小指患有外傷性截肢等嚴重傷害。新竹地院審理時，認定賴男意圖犯罪而製造爆裂物，一審依《殺人未遂罪》判處9年8月徒刑。

根據判決書，賴男（35歲）當時正在台積電12廠P8新建工程，因與同事陳男起口角衝突，為此心生不滿，並透過電發火頭作為發火物，再連接遙控器作為接受器，最終成功設計出遙控型炸藥。

2022年1月14日午時2時許，賴男將炸藥放置陳男機車的前置物箱內，並距離機車約30公尺埋伏，隨時伺機而動。當天時間來至傍晚5時許，賴男見陳男準備騎乘機車離開，甚至不顧其他同事在場，瞬間按下遙控器，將炸藥引燃爆裂。

該場爆炸案也造成陳男前胸口、右腹、右手臂及下巴炸傷，右小指更慘遭炸斷須被截肢。

警方現場發現之爆裂物殘存物。（圖 / 中時資料照）

警詢時，賴男起初否認犯行，經警於其住處查獲炸藥、引爆器等物後，剛開始還辯稱這些是作為嚇跑流浪狗的工具，一時又對警方表示，他還沒想到應如何使用，前後供詞反復令警起疑。賴男直至後來坦承犯行，因不滿工作上遭陳男指手畫腳，因此才出此下策。

新竹地院經審理，認為賴男竟不思以理性和平方式解決矛盾、衝突，卻選擇使用火藥等致命物進行報復，所為實屬不該，因此最終判處賴男8年9月徒刑。