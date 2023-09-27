中國時報等多家媒體及總統府，25日陸續接獲署名「Boys bomb」及冒名國防部長「邱國政」以電子信箱傳送恐嚇信，警方依據犯嫌的作案手法，懷疑與犯下多起恐嚇案的25歲張姓離境陸生相似，對此，台灣高檢署今年5月曾針對張嫌一再犯案，邀集刑事局及相關地檢署開會研商因應措施，決議因台中地檢署去年6月14日已對張嫌發布通緝，若確定是張嫌犯下的恐嚇案件，一併移由台中地檢署統一併案偵處。

警方統計，從去年9月至今年5月，國內包括六福村、壽山動物園、北捷、台鐵、高鐵共發生190多起「詐彈」恐嚇案，鎖定嫌犯就是假冒日本律師「唐澤貴洋」的25歲張嫌。台灣高檢署在今年5月23日邀集刑事局及相關地檢署開會針對因應措施及相關法律進行研議。

據了解，張嫌是浙江人，2016年來台就讀中部某大學資工系期間，曾因追求同鄉學妹被拒，盜用他人信箱，寄多封電郵恐嚇學妹，並聲稱要在東海大學裝炸彈，台北地檢署2021年6月偵結，依恐嚇等罪起訴，張嫌隨即在7月出境離台，並開始在高鐵、台鐵、台中捷運等網站留言恐嚇放置炸彈；寄發恐嚇電郵到總統府、行政院、監察院等政府機關。

警方發現，張嫌前年恐嚇20多件，但從去年起越來越頻繁，迄今已190多件，且從中央擴散到地方，幾乎只要留有電子信箱的公私立機構他都會寄發恐嚇信。雖然研判都是「詐彈」，但警方深怕「狼來了」喊久了、不知哪天是真的情況下，還是疲於奔命仔細清查。

刑事局表示，將持續循「兩岸共同打擊犯罪合作機制」通報陸方協助查處。但據了解，大陸公安曾找過張嫌問話，張否認寄信，但他提的「案例」卻不曾曝光，且他會在社群張貼嘲諷詐彈新聞，讓警方研判他是想獲得媒體關注才不斷犯案，坦承要陸方將張嫌逮捕、遣返給我方的機會趨近於零。