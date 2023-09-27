目前許多企業因供應鏈轉移與集中下單趨勢改變，增加對海外應收帳款回收風險的關注，或面對賣斷單一買方額度需求增加，卻因應收帳款額度過大無法順利賣斷之困境。中信銀行與中輸銀、科法斯合作推出業界首創應收帳款承購多元承保模式，結合應收帳款承購與貿易信用保險承保服務，提供應收帳款買方額度需求達1,500萬美元至7,000萬美元的企業客戶新選擇，有助客戶靈活運用應收帳款現金流或管控營運風險。

中信銀行長期深耕法人金融市場，具備風險控管與統籌資金管理分配經驗，可擔任類買方額度管理行角色，協助統籌應收帳款額度募集與分配，同時提供客戶承保架構、共同追債、信用風險等整合性服務及協助客戶跨國追償買方之法律服務與金流帳款管理諮詢。中輸銀為全臺唯一針對扶植出口商專業銀行，提供融資、保證及輸出保險等對外貿易與投資服務；科法斯是國際信用保險公司，提供中小型或跨國企業保障未兌付發票的保險服務；另外邀請怡安保險經紀人公司負責承攬科法斯保險業務與規劃。該服務自今年8月上線以來累積額度金額超過2億美元。