金萬林自2004年成立迄今，主要業務為生醫事業產品代理以及精準醫學事業研發。2022年全年營收達6.71億元，每股稅後盈餘1.07元，為歷史新高紀錄。今年前8月營收為2.53億元，年減51.53%，年減主因為疫情消退，減少新冠檢測相關業務所導致。

後疫情時代，金萬林業務發展主軸重回基因檢測，由於政府已宣佈明年將NGS納入健保，金萬林有信心成為市場主流。金萬林已取得全球最高規格美國病理協會(CAP) 認證、同時是台灣首批獲得衛福部(TFDA)LTDs認證廠商，並獲美國CLIA實驗室認證，是國內少數擁有三項高階醫學檢測認證的檢測服務供應商。

癌症歷年皆列為台灣十大死因之首，2022年台灣癌症醫療花費高達1,334億元，佔總額(約8,000億元)近兩成。癌症精準醫療用藥不斷推陳出新，癌症精準醫療刻不容緩，因而帶動快速高通量基因檢測的需求。為提高治癒率，患者須自費進行基因檢測，尤其針對部分高價抗癌藥物，衛福部或保險公司更要求在用藥前，必須做基因定序檢測才予以補助或理賠。健保署已宣布2024年NGS納入健保給付，精準檢測有助減少無效用藥並增進治療效益，預期精準檢測可讓健保預算更有效被使用。