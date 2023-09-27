台灣大本次針對iPhone 15系列「全民舊機換新機」方案，最高折34,000元，帶動果粉舊換新購買iPhone 15新機，申辦量較去年同期成長近2倍。台灣大推出「新復原者」尊榮專案、保護殼套及包膜等配件優惠；並祭出iPhone 14折扣，申辦999元以上5G指定專案，指定機款專案價降2,000元。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣整體市場行動通訊營收自2012年到2021年間呈現下滑趨勢，近年隨著5G應用普及，台灣5G整體覆蓋體驗，全球名列前茅，推升5G滲透率提升。台灣大去年推出OP響樂生活子品牌、「King of Mobile」計畫，與原廠更緊密合作，推出多款電信獨賣新機，並結合Disney+、mo幣多、好速成雙、OP響樂生活等獨門專案，為用戶創造更豐富的娛樂生活體驗，帶動8月份行動服務營收再寫近年單月高峰，8月份5G用戶數年成長達35%，受惠iPhone 15規格功能大幅提升，第四季再掀大規模換機潮，持續挹注營運動能提升。

就資費方面，台灣大iPhone 15系列新機購機專案，搭配5G月租1,599元、約期48個月，iPhone 15系列新機0元起。同時祭出iPhone 14系列機款優惠，申辦999元以上5G指定專案，包括iPhone 14 128GB、iPhone 14 Plus 128GB、iPhone 14 Pro 128GB/256GB/512GB，以及iPhone 14 Pro Max 128GB/256GB等機款，專案價降2000元。