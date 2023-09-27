台南市消防局第三大隊西港分隊近2周內2度救回因急性心肌梗塞的OHCA（院外心肺功能停止）民眾，讓他們能在中秋節與家人團圓；消防之友會第三處處長邱煌師得知後感動萬分，除了頒獎勵金慰勞辛苦的救護員，也致贈佳節應景禮盒。

消防局9月16日下午近6時接獲報案，有民眾不明原因倒地叫不醒，隨即派遣西港消防分隊前往，救護人員謝坤志、陳信銑抵達現場後，發現民眾呈現瀕死呼吸，立刻執行CPR、使用AED監測、建立進階呼吸道，並致電高級救護技術員黃冠庭前來施打急救藥物，並將患者送至佳里奇美醫院，經急診醫護接手後，發現患者有急性心肌梗塞情況，轉送永康奇美，術後已轉至普通病房。

無獨有偶，西港分隊救護人員賴盈瑞、翁崇竣25日再度成功救回一名因急性心肌梗塞而心肺功能停止的民眾，讓患者在黃金時間接受心導管手術。

消防局第三大隊大隊長陳坤宗表示，OHCA患者需要的不只是消防隊盡速抵達現場施行急救，更重要的是民眾能夠辨識出危急狀況立即報案，並第一時間執行CPR，減緩缺氧傷害的持續發生。

陳坤宗說，這2案都有民眾第一時間執行CPR、也由救護同仁盡早進行AED電擊去顫、高級救護技術員給予藥物，並即時後送醫院進行治療，將患者從鬼門關拉回。