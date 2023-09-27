農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘屢踢爆農業部進口蛋內幕，遭網軍威脅他和家人的生命安全，朝野都要求嚴查嚴辦。昨天深夜11時，「Lin bay好油」又公布恐嚇信件，其中1封署名「高閔琳」。對此，高市觀光局長高閔琳澄清，她遭人惡意冒名、栽贓，已完成報警。

高市觀光局長高閔琳指出，在網友「Lin bay 好油」發布的臉書文章所檢附的信箱截圖當中，發現有不明人士惡意冒用高閔琳名義、試圖栽贓本人寄發威脅恐嚇信件之情事。（高閔琳提供）

對此，高市觀光局長高閔琳澄清，她遭人惡意冒名、栽贓，已完成報警。（高閔琳提供）

「Lin bay好油」昨深夜PO文指出，「這幾天我將手機關閉，在家人身邊陪伴家人，但還是不斷有騷擾的問題，甚至持續的抹黑⋯⋯」，還附上多封被恐嚇的信件。（高閔琳提供）

「Lin bay好油」昨深夜PO文指出，「這幾天我將手機關閉，在家人身邊陪伴家人，但還是不斷有騷擾的問題，甚至持續的抹黑⋯⋯」，還附上多封被恐嚇的信件，包括署名來自「高閔琳」、「臺灣屏東地方檢察署」，信中語帶威脅要對孩子不利，甚至是裝炸彈。目前該文已下架。

高閔琳指出，在網友「Lin bay 好油」發布的臉書文章所檢附的信箱截圖當中，發現有不明人士惡意冒用高閔琳名義、試圖栽贓本人寄發威脅恐嚇信件之情事；「除嚴正澄清非我本人所為，我也迅速報警」，期盼檢警盡速查明事實真相，抓出真凶、打擊犯罪。

高閔琳強調，台灣是一個民主國家，人民的言論自由當受憲法保障。在此也嚴正譴責所有逾越法律與道德底線，透過造謠、栽贓、抹黑等惡質手段進行惡意攻擊、騷擾，或惡意冒用他人名義栽贓寄發恐嚇信件、試圖製造社會對立與動盪紛亂的一切不法惡質行為。

對於「Lin bay好油」頻遭網軍恐嚇，行政院長陳建仁昨表示，境外IP破案不易，會以3個月為目標來追查。資訊專家認為，警方與其浪費時間追查境外IP，還不如從某些特定立場的社群著手追查，可能還可快點查出案情脈絡。