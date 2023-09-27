中秋節民眾都會吃月餅應景，一名女子在網路向賣家訂購豆沙酥，收到貨後發現每顆底部都裂開，豆沙餡外露、酥皮表面蒼白，她向賣家反映，對方卻以非專業，僅是分享快樂為由，要求她不要以名店的標準來要求，但一顆售價50元，賣相卻差得無法送禮，讓她氣得痛罵「不要以為會烘焙，中秋節就出來蹭」，圖文曝光讓逾3千人傻眼。

原PO昨（26）日於臉書社團《爆怨公社》指出，在網路訂購豆沙酥，取貨後見每顆底部都裂開、酥皮表面蒼白，她只好再拿到氣炸鍋回烤，讓表皮顏色金黃一些，她氣得痛罵「做出NG品當好貨賣？不要以為會烘焙，中秋節就出來蹭，請問你好意思拿去送人嗎？」

原PO向賣家反映，對方卻強調非專業，僅是分享快樂、節慶的氣氛，要她不要以名店的標準要求，還說沒取貨的話能取消訂單。這說法又讓原PO爆氣，認為一般麵包坊都不會賣有裂縫的糕餅，更何況賣家賣的是一顆沒有鹹蛋黃，僅有豆沙的豆沙酥，一顆要價約50元，「名店標準？別往臉上貼金了，取貨的真是倒楣。」

原PO表示，之所以會向賣家購買，是看對方文章說得很好聽，加上去年中秋對方曾開賣，今年也有人留言問是否會再賣，認為有人追捧，應該不會太差。貼文引發逾3千人關注，「這在開玩笑吧……這也敢賣？」、「沒蛋黃還賣這麼貴？」、「她的臉皮是鋼筋水泥嗎？這樣也敢賣？」、「老天鵝，這什麼天價」、「做成這樣還有臉賣?」