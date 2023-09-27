民進黨立委高嘉瑜前男友林秉樞因施暴以及拍攝私密影像等案件，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金；台灣高等法院7月13日判上訴駁回。因林秉樞和高嘉瑜都未上訴，案件定讞，但尚未執行。林扣抵曾被羈押226天，等同於繳交78萬罰金、再服刑14天，即可重獲自由。對此，高嘉瑜批評，現在速審法限制，導致刑案沒有實益。

高嘉瑜指出，整個案子雖然到了二審，林先生判了13個罪，但刑度很輕，總共2年10個月扣掉被羈押日子，最後只要關14天，現在速審法限制，導致刑案沒有實益，刑案上訴難改變量刑輕重，對受害人保障不足。

高嘉瑜表示，林先生在整個判刑過程，有多次累犯紀錄，甚至施暴和解後，又找被害人要求退還和解金，這樣劣跡斑斑的人，法院量刑要考量，也呼籲檢察官，如果這樣的人只要關14天就沒事，對社會上其他類似受害者來講，都會認為現在司法難以弭平，只會讓加害者更加逍遙法外，也會透過修法，希望能遏止暴行發生，能夠幫助更多的受害者。

高嘉瑜表示，整個案子就只有3個案件，妨害秘密、妨礙電腦使用和傷害罪可以上訴，依照速審法規定很難改變量刑刑度，我們認為以現在法令對於受害者，難以去弭平傷痛，希望透過修法保護受害者。

她強調，整個案件過程，加害人前科累累，受害者不只一人，多數受害者因為種種原因不願出面提出告訴，讓加害者更加為所欲為，希望有更完善制度，讓受害者勇敢站出來。

高嘉瑜指出，以加害人種種行為，他並沒有悔意，也沒有讓受害者得到有形或無形上的道歉，這樣的人到目前為止沒有任何悔意，在司法也難有受到該有的懲罰，這是對受害者最不能接受的。