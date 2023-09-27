案發現場。（照片 / 劉詠韻翻攝）

新北市雙溪區，雙泰產業道路深山老林中（25日）晚間9時許驚傳槍響！根據警方獲報，蕭姓男子（60歲）指稱，案發時正與好友張男（74歲）上山打獵、抓蝦，卻突然聽聞槍聲，循聲前往查看時，竟見他頭部中槍倒臥在地，疑似手持自製土造槍枝走火，隨即前往雙溪派出所報警。警方趕抵現場，並將張男送往基隆長庚醫院進行搶救，最終仍宣告不治。

警方接獲報案，隨即封鎖現場採集跡證，並與新北刑警大隊組成專案小組追查偵辦，全力釐清案件事發經過及槍枝來源。員警依據現場狀況，研判案發經過，猜測並非報案人一開始所稱他人所為，而是與友人攜帶自製土造槍枝上山打獵，未料竟發生走火意外。

根據警方調查，通過調閱車行紀錄，發現楊男駕駛離開時間與蕭男所稱傍晚即離開，蕭嫌供詞顯然不可信。事後，蕭男再改口，稱張姓死者因為不熟悉槍枝操作，最終走火誤傷身亡。蕭男辯稱，案發當時，他於附近抓蝦聽聞槍聲隨即前往查看，發現事態嚴重，由楊姓友人駕車載至派出所報案；返回案發現場時，張男已經死亡。為掩蓋事實，蕭男將自製槍枝1把、子彈數顆棄置河床邊草叢內，目前仍持續釐清事實中。

據了解，警方獲報後，第一時間調派鑑識人員已採集蕭嫌及張姓死者虎口處火藥殘跡送驗，釐清開槍者。本案報請基隆地檢署指揮偵辦，並於昨（26日）天亮後隨即帶往蕭嫌至案發地取槍，另持續通知楊男到案說明。

取證槍枝。（照片 / 瑞芳警分局提供）

檢察官昨相驗張姓老翁遺體時，查出其頭部、身體多處槍傷，將擇期解剖，以查明確切死因。楊男昨晚到案後，警方將了解其涉案程度，並調查是否仍第4人或更多人在場。

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