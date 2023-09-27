生活匆忙又高壓緊湊、成日埋沒在各種3C產品中的你，有多久沒靜下心來好好閱讀一本書了呢？繁忙的日常總讓我們疏於放慢腳步品味生活的美好，想重新調整步調的你不妨找個空閒的午後，一杯咖啡、一盞茶搭配一本好書，用書香療癒疲憊的身。

《DailyView網路溫度計》以「誠品線上」網路暢銷書為基礎，使用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統及《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》調查出「暢銷好書」排行榜，如果不知道該從何挑選書籍，跟著這個排行選書準沒錯！

《晶片戰爭》再度稱霸暢銷好書排行！

近三個月的暢銷好書冠、亞軍分別由榮獲《金融時報》年度最佳商業書的《晶片戰爭》，以及用細膩文字帶領讀者「練習告別」的《告別時間套書》拿下。除了這兩本經常霸榜的暢銷好書外，還有哪些優秀作品進榜呢？趕快跟著小編一起來看看！

image source：《DailyView網路溫度計》暢銷好書網路口碑排行（2023/06/27~2023/09/24）

▲《晶片戰爭》、《告別時間套書》位居網路溫度計的暢銷好書網路口碑排行榜第1、2名。

暢銷好書排行榜No.3 《一筆入魂》

作者：宋怡慧

出版社：平安文化有限公司

擁有「閱讀傳道士」之稱的作者宋怡慧除了是暢銷作家也是一位高中教師，《一筆入魂》揭開她在繁重教學工作、演講邀約中還能堅持寫作、創造一本又一本精彩著作的秘訣。書中提到，練習寫作第一步要先找到「為何而寫」的意義，進而建立閱讀筆記、精煉出「說故事的能力」。

大量閱讀的同時還得跳脫常規思考，刻意練習書寫不同題材，最終才能練就「最強文字思考術」，讓下筆時的靈光一現成為日常累積下的必然而不是偶然。

image source：《DailyView網路溫度計》暢銷好書網路口碑排行（2023/06/27~2023/09/24）

▲《一筆入魂》位居網路溫度計的暢銷好書網路口碑排行榜第3名。

暢銷好書排行榜No.8 《菲式思考》

作者：菲比斯

繪者：張倫甄

出版社：商周出版

「你不理財，財不理你」是大家踏入投資理財世界的第一步！人人都想追求財富自由，但是要如何有效累積財富才不會讓夢想落空變成幻想呢？

《菲式思考》揭秘PTT股票板名人「菲神」的投資傳奇之路，用邏輯推理與歸納出發結合關聯式思考推導結論，讓投資致富不再靠明牌和運氣，而是憑藉脈絡完整的思考模式與投資策略，一步一腳印地穩定累積財富。也讓讀者在觀察、吸收專家投資邏輯時，同時建構屬於是適合自己的投資方式。

image source：《DailyView網路溫度計》暢銷好書網路口碑排行（2023/06/27~2023/09/24）

▲《菲式思考》位居網路溫度計的暢銷好書網路口碑排行榜第8名。

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