日前，「月圓中秋，情繫憨兒」喜憨憨螢火蟲樂團中秋公益音樂會在南京新街口蘇寧生活廣場二樓柏斯音樂藝術家中心舉行。

螢火蟲樂團成員以「無懼風雨，擁抱彩虹。勇敢的心，化繭成蝶」的願望，進行鋼琴彈奏、獨唱、合唱。表演曲目：《甜蜜蜜》《外婆的澎湖灣》《月亮代表我的心》《隱形的翅膀》《解放區的天》《我愛你中國》等膾炙人口的歌曲，現場歌者和聽眾互動頻繁，大家和著節拍，齊聲高唱，就像一場互動緊密的集體卡啦OK大合唱。

喜憨兒是用來形容患有自閉症、唐氏症等疾病的孩子。在南京，有位來自台灣的「烘焙媽媽」劉傑，熱心奉獻自己的愛心與熱情投入於幫助喜憨兒，並打造了「喜憨憨烘焙咖啡公益空間」，定期舉辦交流活動，安排手做甜點和手工藝課程，營造了一個充滿愛和溫暖的學習環境，讓這些孩子們能夠自信地表達自己，共同成長。

過去，劉傑曾擔任過舞蹈經紀人、咖啡店老闆等多領域工作，人生經歷豐富。第一次造訪南京市是在2008年，受邀帶領台灣舞蹈團隊參與首屆紫金山峰會表演台灣特色舞蹈項目。

後來，她對於南京的環境、人文日久生情，選擇留在當地從零開始創業。在南京青島路開了一間咖啡店，做起手沖咖啡、糕點烘焙的生意。之後在店裡，她遇見了許多帶著唐氏症孩童的媽媽，這讓她萌發了創立「喜憨憨烘焙咖啡公益空間」的想法，經由各界善心人士捐贈，收到了烤箱、冰箱、鋼琴、吸塵器、地毯等物品，漸漸的為這個公益空間拼湊出了雛型。現在，只要孩子有空想來，隨時都可以在此學做糕點、甜點、咖啡。也會定期舉辦交流活動，提供愛和溫暖的學習環境，讓這些孩子們能夠自信地表達自己，共同成長。

劉傑表示，在潛移默化的交流中，孩子們在這裡逐漸展現自信和獨立，有的改掉了不良的習慣，有的學會了自己照顧自己，從以前不敢與人對視到現在願意主動與人交流分享、更成為一個能自力更生的服務者。正如一名孩子在現場朗誦中說到：「我以前到哪裡都需要別人説明，現在我掌握了自立的技能，我現在最希望能幫助別人！」