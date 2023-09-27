●特斯拉周二下跌1.16%，收在244.12美元。英國《金融時報》報導，歐盟高層透露擬對中國電動車進行的反補貼調查，將包括從中國進口到歐盟，並由特斯拉及其他歐洲車廠在中國所生產的電動車。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在9月中旬宣布，該委員會已經就中國電動車製造商獲得補貼的相關問題啟動調查。她在歐洲議會發表年度「盟情咨文」時表示，歐盟執委會將對來自中國的電動車發起反補貼調查，歐洲對競爭抱持開放態度，但反對「惡性競爭」（race to the bottom）。

●亞馬遜重挫4.03%，收在125.98美元。聯邦貿易委員會（FTC）和美國17個州聯手對亞馬遜提告，指控該電商巨頭挾其市場地位壟斷市場，並利用一連串環環相扣的反競爭與不公平手段維持其壟斷地位。

●好市多（Costco）周一收跌1.01%，報552.96美元，盤後續跌2.49%，報539.18美元。該零售巨頭公布第四財季（截至9月3日）營收年增9.5%，為789億元，優於市場預期的779億元。獲利年增17.64%，為22億美元。經調整後每股盈餘為4.86美元，優於市場預期的4.79美元。截至第四季底，付費家庭會員總數增加近8%，會員費收入增加13.7%，達到15.1億美元。

儘管業績表現亮眼，但好市多盤後走跌，Insider Intelligence 資深分析師Zak Stambor表示，投資人正苦於利率上揚，整個市場越來越感到擔憂。Telsey Advisory Group分析師Joe Feldman表示，股價走軟也有可能是因為獲利了結。