藝人謝忻原為音樂老師偶然參加《我猜我猜我猜猜猜》的音樂系美女單元獲得冠軍，被恩師黃義雄相中踏入演藝圈，深受觀眾喜愛。近年來她愛上路跑，不時在社群平台上分享練習成果，最近她赴德國挑戰世界六大馬拉松賽事之一的「柏林馬拉松」並成功完賽，她也分享在德國小趣事，笑翻不少網友。

謝忻25日分享到德國參加柏林馬拉松，宣告成績「謝若葦，柏林馬拉松，背號59121，42.195公里，5小時18分，完賽！」她分享心情賽跑時的心情，從5K到 40K，她的思緒如雲霄飛車一般，充滿了各種正面與負面的情緒，歷經5個小時「在觀眾夾道的鼓舞聲中，我穿過了宏偉的布蘭登堡大門，在氣力放盡前，跨越了終點線。」她興奮說表示：「我在世界六大馬這樣夢想的舞台，將自己的personal best推進了30分鐘。」

同時，謝忻也分享住宿趣事，她訂了Airbnb，抵達住宿為晚上10點30分，看到男屋主在路口等她，一進門就為她介紹客廳和廚房的設備，謝忻發現屋主深邃的藍眼珠很美，屋內也打掃得一塵不染很加分。屋主接著介紹房間時，有隻貓咪衝進來，屋主說牠叫Nikki，謝忻忍不住對貓咪說道：「你好可愛喔！你今晚可以和我睡覺」，沒想到屋主突然不說話，氣氛一度變得很尷尬，謝忻見狀連忙表示：「喔不是啦，我是在跟你的貓說，不是你」，接著謝忻幽默的自我調侃：「進房之後我發現房門居然不能鎖，請問我該注意什麼？」貼文曝光後，網友們除了恭喜她跑出佳績，也提醒她出門在外務必注意安全。