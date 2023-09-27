花蓮縣消防局近日重新檢視縣內16家存放危險物品且達管制量工廠的管理政策，全數均符合法規要求。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局近日重新檢視縣內16家存放危險物品且達管制量工廠的管理政策，全數均符合法規要求。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

屏東科技園區明揚國際科技公司爆炸造成10人死亡，包括4名消防人員，發生惡火原因疑與現場囤有大量化學物質有關。花蓮縣消防局近日受縣長徐榛蔚指示，重新檢視縣內16家存放危險物品且達管制量工廠的管理政策，全數均符合法規要求。

消防局指出，經盤點縣內目前有16家工廠儲存危險物品達管制量以上，其中6家超過管制量30倍，主要使用與儲放為第四類可燃性液體，無使用禁水性物質或有機過氧化物當原料或輔助用料的情形。

消防局表示，此次檢視內容共有五大項目，包括「全面清查危險物品工廠，防患於未然」、「建置危險物質資料庫，提升場所危害辨識度」、「提升員工自主訓練頻率，治亂於使動」、「加強救災演練次數，降低救災風險」及「結合縣府量能，源頭管制流向」。

其中，清查工廠部分，災害預防科長彭明德說，16家工廠危險物品場所位置構造、消防安全設備功能等項目，均符合法規規定，不過因部分工廠成立年資較久，設備較新型工廠老舊，所以昨天有帶這些工廠到新穎工廠觀摩，提供未來更新的參考方向。

徐榛蔚表示，雖然縣內工廠數量少，危險物品項目相對單純，但消防同仁救災過程中，絕對不容許發生任何一場憾事，因此如何透過現有政策，深入管理是縣府努力的目標。目前除針對已列管場所做清查作業，未來中長期規畫將著手要求進行各項危險物品資料建置、救災演練、員工自主訓練及日常查察作業。