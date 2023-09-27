許多人都習慣早上來杯咖啡作為一天的開始，但從睡眠醫學角度來看，其實不建議一大早就用咖啡來提神。對此，家醫及減重專科醫師宋晏仁說明，剛起床應是精神最好的時候，若需靠咖啡因提神，有可能睡眠質量是異常的，濫用咖啡因恐造成反效果，使下午更疲累。他建議，每日第1杯咖啡可在開始工作或學習後的3～5小時；若有午睡習慣，則可在睡醒後的1、2個小時內再喝1杯，但注意要與晚上睡眠時間距離6小時以上。

宋晏仁在臉書專頁「宋晏仁醫師 ‧ FLC 減重私房筆記」發文表示，早上喝一杯咖啡提神醒腦，是許多人的首選，但並不建議這樣做，他說明，首先若起床後需要靠咖啡來提神，反映出的是睡眠質量異常。當睡不好又靠咖啡提神，更容易過度勞，增加壓力荷爾蒙的作用，對身體更不好。

其次，宋晏仁指出，正常的睡眠生理韻律應該是，「睡越足，越易甦醒；醒越久，越易入睡」剛起床時，應該是精神狀態最佳的時候，足以應付工作或學習的需要，若此時灌入一杯咖啡，咖啡因將造成交感神經的亢奮，加速身體能量消耗，導致下午更疲累，反而帶來反效果。

至於該在什麼時間點喝咖啡較合適？宋晏仁建議，第1杯可在開始工作或學習後的3～5小時；若有午睡習慣，則可在睡醒後的1、2個小時內再喝1杯。但要注意的是，最後1杯飲用的時間，最好與夜間主睡眠時間距離6小時以上，且1天的咖啡飲用量，不要超過3杯。