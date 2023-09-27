台電高雄區處同仁進行紅外線攝錄影像熱分析儀檢測，量測設備的平均溫度，確認設備是否有溫度異常，若溫度異常即代表設備可能有絕緣劣化、接觸不良或老舊需汰換的情況。（台電提供）

每年12月至隔年3月是屬於大型都市留鳥的喜鵲繁殖期，牠們喜歡把鳥巢築在電線桿上，台電在喜鵲繁殖時期，即持續加強巡邏次數，每日上、下午各一次，努力將電桿上尚未成形的鳥巢逐一拆除，降低停電事故發生機率。（台電提供）

去年303大停電後，民眾對於停電更加敏感。據統計，高雄今年1到8月停電事故合計645件，主因是設備老舊及雷害、樹木、鳥獸碰觸等外力因素導致。台電強調，已與去年同期的856件相比，已減少超過200件、近25％，另也透露2023年至2027年將砸30億元進行高雄地區配電系統升級計畫。

台電高雄區處今年針對知名的漢神巨蛋商圈、三多商圈、瑞豐夜市及駁二等熱區進行近60具變壓器負載量測，避免出現用電超載情形，同時加強換裝自動化線路開關，以及配電環路改善等措施。

台電進一步說明，以巨蛋商圈周邊為例，高雄區處進行中的6案外線工程，將該區域配電線路由原本放射型改為環路型，其中1案已於今年5月完工，其餘5案預計年底完工，未來若遇停電，可加速轉供復電。

另區域內18條饋線，也有17條已完成預知劣化檢測，剩餘1條將在9月底完成。此外，為縮短故障查修時間，高雄區處持續針對轄區內的配電線路加裝故障指示器，今年截至8月已加裝超過1.8萬個。

針對位處偏僻位置的桃源區，每逢強風豪雨容易因樹木倒塌及雷擊等因素造成停電事故，但山區搶修不易。台電鳳山區處指出，特別趕在颱風季節前，針對長達41公里的供電線路，進行全面性盤點，並率先啟動預防性進駐機制。

台電鳳山區處指出，趕在荖濃溪水位達警示位置或橋梁受損之虞前，即安排搶修人員進駐芙蘭里。同時，更出動自營工作班及承攬商共47人及5台昇空車、9台工程車，先行針對470桿處設備弱點進行改善，降低颱風來襲對用戶可能造成的影響。

台電表示，在原訂2023年至2027年預計投入30億元高雄地區配電系統升級計畫，包括配電系統改善、二次變電所設備汰換、配電線路設備汰換及預防改善措施等4大面向，台電高雄區處、鳳山區處仍持續在穩定供電上做最大努力。

台電說明，今年年底預計完成包括175具自動化開關納入監控、汰換31公里的老舊高壓被覆線汰換、190具老舊高壓開關汰換、5100具陳舊變壓器吊換、4具主變壓器的汰換、完成樹修工作約91萬平方公尺、紅外線熱像分析儀檢測工作逾2萬處、架空線路裸露設備加裝被覆罩共645處等工作項目。台電期許，在2區處攜手持續強化高雄供電品質下，能讓高雄愈來愈好。