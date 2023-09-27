網紅鳳梨（本名：吳泓逸）先前挺刺青師好友女兒疑似被保母虐死，未料後來「大翻船」，導致他被罵翻，無奈宣告請大家不要再找他幫忙。沉寂忙工作一段時間後，昨(26日)他發文表示最近才開始注意總統大選，除了問大家多半支持誰，更投下震撼彈表示：「其實我本來想說要選看看」。

敢說敢言、個性直率的鳳梨近年累積了不少粉絲，但人紅是非多也引發不少爭議，昨他發文表示最近忙工作遠離網路，沒在關注什麼議題，近期才發現大選將至，想問大家想投誰？鳳梨更說：「其實我本來想說要選看看…但礙於籌不到保證金…年紀又不足…想想算了…」，意指31歲的他，無法成為規定要滿40歲才能參選的正副總統候選人。

鳳梨發文。（圖／翻攝自鳳梨 吳泓逸臉書）

見此，網友回應：「保證金1500萬」、「你連衛生股長都選不上了選個毛」、「要確定餒」、「戶長都選不上了」、「覺得你挖洞給我跳，才不要說投給你勒」。而鳳梨2年前在臉書分享好友的女兒突然過世，死因疑似和保母有關，今年8月檢方表示在女嬰體內發現K他命，疑在家中吸到毒煙，保母獲不起訴處分，讓鳳梨成為眾矢之的被圍剿。

對此，鳳梨承認當時太衝動，願意向保母一家道歉，刺青師也公開向鳳梨道歉，說：「他真的很衰，身為他朋友實在很抱歉」，鳳梨則無奈宣布：「不要再找我幫忙什麼了，我已經沒辦法再幫什麼，幫忙惹得自己一身腥，真的很累了」。

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