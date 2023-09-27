屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日爆炸起火，造成9死、1失聯、110傷的悲劇。其中投入救災的勇消林家慶嗆傷插管治療，臉部和四肢都受有嚴重燒燙傷，經過幾天救治，隔窗不斷比讚、握拳，展現堅強意志。林員妻子也在臉書發文寫下253字，深情向丈夫喊話「未來不管怎樣變化，我都在身旁陪你、照顧你，我們都等你回家」。

林員妻子23日在臉書發文，透露老公前幾年曾受困一次，當時很幸運也狼狽的被救出來，這次明揚大火7名消防弟兄出勤，卻只剩3人回來，「你得知4位殉職同事的消息，心情整個down到谷底，我也跟著潰堤」。

林妻表示，丈夫因受重傷被送進加護病房插管治療，「看到你臉腫脹得跟麵包超人一樣，我覺得老公你還是好帥，痛得要命還可以給我們比個讚」。

林妻深情喊話，希望丈夫趕快康復回家，家人們都很想念他的手藝，「回來煮飯給我們吃」、「未來不管怎樣變化，我都在身旁陪你、照顧你，我們都等你回家哦」。

屏東縣長周春米日前前往高雄長庚探視受傷的消防弟兄，並臉書更新火災相關動態，林姓隊員臉部和四肢受有嚴重燒燙傷，原本因嗆傷插管治療，25日終於拿掉管子。周春米和他隔著病房玻璃窗，用電話鼓勵，林員不斷比讚和握拳，展現堅強意志。

另名盧姓隊員左上臂截肢，臉部、胸部和右手掌燒燙傷，目前仍在加護病房觀察中，面對大眾鼓勵，盧員也頻頻點頭讓大家安心。