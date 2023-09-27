民進黨立委高嘉瑜過去遭到男友林秉樞施暴，高等法院今年7月做出二審結果，判定林秉樞犯下13項罪刑，刑期總計2年10月。中央社26日最新報導，林未提出上訴，全案目前已定讞，但由於林秉樞案發至今已被羈押226天，刑期抵押後，僅需再服刑14天。對此，高嘉瑜今（27）日做出最新回應。

高嘉瑜表示，整個案子到了二審，但是林秉樞有將近13個罪名，但最後只有判兩年10個月，刑度都非常的輕，扣掉羈押的日子，僅要關14天。高透露，現在速審法的限制，導致很多的刑案上訴之後很難改變量刑的輕重，對受害人保重嚴重不足。

對於前男友林秉樞二審定讞，立委高嘉瑜做出最新回應。（高嘉瑜提供）

除此之外，高嘉瑜還強調，林秉樞有多次累犯的紀錄、以及對家人、前女友施暴的狀況，在施暴和解後，還要求退還和解金，上述情況在法院筆錄都可以看到。她怒批，像這樣劣跡斑斑的人，法院在量刑上應該要多有考量，

高嘉瑜還提到，「呼籲檢察官，像林秉樞這樣的人關14天就沒事了，我想社會上多數的受害者，或類似案件的受家暴者都會認為說，現在的司法對受害者是難以彌平，只會讓加害者逍遙法外。」

高嘉瑜最後指出，自己覺得加害人過去的種種行為，加上所有行徑來看，並沒有悔意，到現在也沒有讓多數的受害者得到有形、無形上的道歉，且在司法上也沒有讓其受到該有的懲罰，「這對受害者來說是難以接受的」。