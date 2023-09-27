張男等3人收購感冒藥，打算進一步提煉製毒，警方趁3人熟睡時一舉搗破。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

張男等3人收購感冒藥，打算進一步提煉製毒，警方趁3人熟睡時一舉搗破。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

張姓、陳姓及涂姓3名男子，今年2月起在台南、高雄各大藥局花費百萬收購20萬錠感冒藥，並在高雄市茄萣濕地公園旁的鐵皮屋煉毒，高雄警方獲報後蒐證多時，攻堅時查獲大量毒品半成品，估計若全煉成安非他命，市值將超過5600萬元，是高雄今年破獲最大宗提煉、製造安非他命原料的毒品工廠。

高雄市警局於今年度執行查緝毒品安居專案期間接獲線報，透過大數據分析鎖定一處製毒工廠。由鼓山、鳳山、湖內及屏東分局與高雄市刑警大隊共組專案小組聯合查緝。警方調查，30歲的張姓男子透過網路搜尋得知感冒藥或鼻炎藥錠含有麻黃素成份，可進一步製成二級毒品安非他命，並夥同陳男、涂男參與製毒行列。

今年1月份張男先在茄萣溼地公園租得一處鐵皮屋放置製毒工具，2月份起，3人分頭在台南、高雄等地的藥局收購藥品，只要是3人光顧過的藥局，裡面的感冒藥或鼻炎藥錠幾乎1顆不留，累計花費超過百萬元購得約20萬顆藥錠，直到3月上旬累積足夠藥錠才開始提煉、製造。

調查期間發現，張男等人行事非常謹慎小心，為掩人耳目、躲避查緝，刻意將製毒工廠隱身在人煙罕至的溼地公園鐵皮屋內，再自行加裝圍牆與監視器監控，與現場的樹林及河道形成天然屏障，相當隱密。製毒期間還一度失控引發火災，他們也不敢報警而自行冒險滅火，導致部分器具損毀。

為避免打草驚蛇，專案人員躲藏在樹林間，忍受蚊蟲叮咬，長期下來發現3人經常熬夜製毒到天亮才入睡，見時機成熟，於今年4月趁犯嫌熟睡時攻堅，在鐵皮屋內將3人壓制。

現場起獲毒品假麻黃鹼成品22.271公斤、半成品粉末318.73公斤、液態半成品507.83公斤、製毒工具、化學原料等證物。相關成品及半成品經送刑事警察局化驗，確認全部具有毒品假麻黃鹼成份，如經全部提煉、製造成二級毒品安非他命，初估市價高達5600萬元，是高雄今年最大宗提煉、製造安非他命原料的毒品工廠，經檢警訊問後依毒品罪嫌送辦。

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