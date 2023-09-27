周三香港恆生綜合指數早市升84點或0.5%，為17551點。國企股(H股)升0.6%。科技指數漲0.9%。

重要的網路科技股表現不一，美團和騰訊走跌不到1%，網易也下跌0.2%。小米和京東皆小漲近1%。阿里巴巴小漲0.7%，稍早該公司宣布分拆菜鳥，並赴港上市，為阿里旗下業務，首個IPO的集團。

友邦保險低開，隨後走在接近平盤。藥明生物低開0.8%，隨後上漲5%。

本周一直走弱的內房股，早盤仍下挫。旭輝控股今日復牌，跌38%；旭輝永升也下跌53%。