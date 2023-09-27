黃姓男工程師前年和女友入住台北一家飯店，卻將女友囚禁1天多次性凌虐，同樓層投宿房客因聽聞她呼救聲向櫃台人員反映報警後獲釋，黃男竟辯稱男女朋友間之情趣遊戲，一審依強制性交等罪將黃男判刑6年4月，二審台灣高等法院改判3年6月徒刑。可上訴。

黃姓男子2021年5月7日晚上11點到隔天晚上10點在飯店房間內，先持預先準備之剪刀欲強行剪去女友頭髮，因她反抗不從，黃毆打她之臉部及頭部，又趁她睡著後強制性交，得逞後，又以棉被、枕頭悶蓋她口鼻，再以拳頭毆打她臉部及頭部。

雙方因疲累而睡至8日上午，黃男見她整理背包欲離開，又毆打她並強脫她衣褲憐侵，再以棉被及枕頭壓她臉部約1分鐘，她將枕頭拉開後，黃正翰則以身體壓住A女手腳繼續毆打，過程持續反覆至8日晚上10點。

她趁黃男叫外送食物而開門時穿上衣服，餐後適黃之手機傳來訊息，她見黃放開手去查看手機，趁機打開房門衝到走廊，並大喊「救命」，黃男追到走廊電梯前，強行將她拉回房間內，並脫光她衣褲，防止她逃脫。

之後櫃台來電詢問狀況，黃男接電話時，A女在旁喊叫「幫我叫警察」，黃男立即掛上電話並恫嚇稱：「信不信我把你從10樓丟下去」；同樓層投宿房客因聽聞她呼救聲向櫃台人員反映，經該飯店人員報警處理，警方將黃男逮捕。