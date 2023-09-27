新北市議會昨（26）日開議，因市長侯友宜請假投入總統大選，而缺席定期會，藍綠議員上演激烈政治攻防，議會今安排施政報告，預料掀起新一波藍綠大戰，對此新北市副市長劉和然受訪表示，按照既定議程由代理市長報告，「剛好由我代理」，依照議會的決議做好施政報告。

議會定期會昨首日開議，雖然只是確認議程，但民進黨團提案變更議程，要求侯友宜銷假到議會施政報告、市政總質詢及總預算報告，國民黨團反批民進黨總統參選人賴清德擔任台南市長235天沒進議會，藍綠雙方在議場互嗆，民進黨不滿集體退席，國民黨團以人數優勢，通過維持原議程。

劉和然今上午主持市政會議結束後受訪時，被問到議會施政報告將上演激烈的政治攻防，市府如何因應？劉和然表示，議會昨天的預備會已經做了決議，按照現在既定議程就由代理的市長前往報告，「現在剛好由我代理」，今天下午依照議會決議，他到議會做好施政報告。