64歲的綜藝大咖胡瓜被爆出跟20歲「樂天女孩」熊霓過從甚密，不但與熊霓父親互動熱絡發自拍照，私下也曾現身球場應援，更傳出丁柔安聽到熊霓名字就會有情緒起伏。對此，胡瓜稍早暴怒表示，「媒體是哪隻眼睛看到柔安有生氣？你們在我家裝監視器嗎？」

根據《鏡周刊》報導，胡瓜先傳出與宋羽葤走得很近，不僅照顧有加，2人工作後還會私下相約，但隨著宋羽葤成為《小明星大跟班》代班主持人後就不了了之。胡瓜近日則傳出與「樂天女孩」熊霓過從甚密，他不僅曾現身桃園棒球場，就連錄影時，製作單位都將熊霓安排到胡瓜旁邊，似乎想增加互動，當天錄影結束後，胡瓜還與熊霓雙親一同到餐廳用餐，可見關係匪淺。

根據《三立新聞網》報導，胡瓜稍早憤怒地反駁，「熊霓跟巫苡瑄和籃籃都是我的子弟兵，都是《綜藝大集合》製作單位的簽約藝人，怎麼不說我寵巫苡萱跟籃籃？」他解釋3次到球場觀賽，都是籃籃給的票，他共帶丁柔安、製作人及兒子同學去過三次球場。

至於他的名車出現在熊霓搬家附近一事，他表示今早看新聞才知道熊霓搬家，「根本就是亂兜新聞，柔安助理只是開車去那邊，就寫得我去那邊搬家，我自己要搬家也不會叫助理過去，不要加油添醋了。」

針對今日的周刊報導內容，熊霓經紀人今早皆未接電話也未回覆訊息。熊霓所屬的樂天表示，「對於網路流言，公司不予回應，而且熊爸很熱情，時常盡地主之誼，也請過好幾次球團同仁吃飯。」

對於胡瓜暴怒一事，丁柔安表示：「我不知道耶，我這邊都沒有回應囉，謝謝。」