網路購物要小心！中市盧姓女子今年4、5月間2次在淘寶網共購買鴨掌52包、泡鴨翅2包，通關時，在關務署台中關被查驗到，經防疫檢疫局台中分局函送偵辦，檢察官以她坦承犯行，深表悔悟，犯罪情節輕微，依違反《動物傳染病防治條例》予以緩起訴，期間1年，並向公庫支付1萬元。

23歲盧女今年4月8日在大陸淘寶網向賣家訂購鴨掌4包、泡鴨翅2包，隨後，5月6日又再下單訂鴨掌48包，分別由2家報關行先後在5月10日及5月11日向台中關報關進台，經台中關察覺有異查獲扣案，經動植物防疫檢疫局台中分局函送偵辦。

大陸是農委會公告的口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、高原性家禽流行性感冒及新城病等疫區，所生產製造的牛、豬及禽類等肉製產品都是《動物傳染病防治條例》規定禁止輸入的檢疫物。

偵辦時，盧女荷包失血、涉及刑罰，得不償失，她坦承犯行，深表悔悟。檢察官以進口快遞申報單、台中關扣押收據、搜索筆錄、扣案鴨掌等照片及農委會公告等資料，認定盧女犯行。

檢方認為，盧女經此案應有警惕，且考量犯行危害不大，犯罪情節尚屬輕微，予以緩起訴，緩起訴期間1年，在緩起訴處分確定日起3月內，向公庫支付1萬元。