因應小熊派出先發左投史蒂爾（Justin Steele），勇士27日將左打羅薩里歐（Eddie Rosario）拉出先發名單，改派外野手皮拉（Kevin Pillar）上陣，沒想到勇士這一調動，讓皮拉替勇士寫下歷史紀錄。
史旺森（Dansby Swanson）本季以7年1.77億美元加盟小熊，27日是他首次回到老東家勇士主場，效力斧頭幫7個賽季，史旺森貢獻102轟、491分打點，一次入選全明星賽、一座金手套，更重要的是幫助勇士獲得世界大賽冠軍，球迷慢慢淡化他當時決定離開勇士的怨恨，並起身給予掌聲。
史蒂爾季末大崩盤，可能退出賽揚獎爭奪，27日交手強敵勇士，是史蒂爾挽回選票的好機會，他也適時送出前5局無失分的精采表現，隊友也給了他6分火力支援，未料卻在6局下半出現狀況，先遭到皮拉3分炮狙擊，退場後牛棚無法守成，6到8局總共丟了7分，最終小熊以6比7遭逆轉。
勇士成為國聯首支團隊全壘打總數來到300轟的球隊，排歷史第3高，僅次於2019年雙城的307轟以及同年度洋基的306轟。勇士剩下5場比賽，有機會追上甚至突破歷史紀錄。
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