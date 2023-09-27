一名網友分享，民國80年代是台灣最幸福的年代，物價很低，只要好好工作就可以買房子，引起網友討論，不少人感嘆說，那時候真的是錢淹腳目的年代，但也有網友指出，每個年代都有好壞，有人表示當年雖然經濟狀況較佳，但是治安卻很差，時不時就傳出兒童綁架案。

一名網友在PTT上發文分享，每次跟長輩們聊天，他們都認為民國80年代是台灣最幸福的年代，那時候只要好好上班就一定可以買房。民國80年代的時候，有親戚在板橋買了一戶30坪的公寓只要250萬，另一個親戚在三重買了60坪的透天也只要200萬。

原PO表示，80年代的台灣物價低到很離譜，涮涮鍋只要台幣49元；大街上都是199元吃到飽的店家，超高級的牛排也只要500元；車位更誇張，那時租雙北車位一個月只要100元，如今30年過去，這些東西的價格至少翻了20倍。

貼文引起網友討論，不少人陷入回憶說，80年代真的是錢淹腳目的年代。「當年大學畢業生工作3年就可以買房，大約30歲出頭就可以把貸款還清」、「台灣錢淹腳目的年代」、「一般勞工都買得起房，才是正常的小康社會」、「那時過年喜慶味很重，看那年代的廣告或生活氣息，都充滿了正面向前的能量」。

不過也有網友表示，每個年代都有好的地方，也有不好的地方，當年雖然經濟狀況較好，人民充滿希望，但是治安卻比現在差很多，每天打開電視就會看到一堆失蹤兒童的綁票案，幾乎所有人家都會裝上鐵窗鐵門防壞人。