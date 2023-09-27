台南登革熱病例今天將破萬，疫情再升溫，目前台南市政府在兼顧民意與防疫下，拍板將於29日調整噴藥策略，面對減少二噴、三噴是否可能造成疫情蔓延？疾管署副署長羅一鈞說，入戶孳清是強化防疫策略，同時能減少民眾怨言，且更能強化、精準防疫，這也是經過與病媒蚊專家討論後調整的。

羅一鈞今天上午視察中央權管的台南女中與南區氣象中心防疫作為，面對外界關注台南登革熱上周好不容易反轉，本周卻反彈，昨天甚至出現單日病例數新高，但當前防治策略在順應民意下，將做出調整，有民眾擔心在這緊要關頭，是否反而不利於防疫？

羅一鈞說，台南針對登革熱防疫的化噴策略，本周一與國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問陳錦生等專家討論過，事實上，觀察發現其實較多病媒蚊發生，除了在屋後天溝外，很多其實是藏在戶內隱藏孳生源與積水容器，改成戶內強制孳清取代噴藥，才能提早找出孑孓並消滅，噴藥則只能殺死成蚊。

他說，觀察本周病媒蚊密度是下降的，經與專家討論，精準入戶防疫措施對疫情有助益，他強調，這不是放鬆、鬆綁或躺平，而是一種強化防疫策略，兼能同時處理民眾面對二噴三噴的怨言。

台南市政府昨天宣布，29日起針對已執行過強制戶內噴藥區域，將以強制孳清取代戶內噴藥，惟若孳清過程發現病媒蚊孳生源則仍須執行氣霧式殺蟲劑防治。

羅一鈞說，針對新發生病例區里仍會執行大規模區塊噴藥，但已經入內持噴槍進行一次化噴的住戶，再有新病例發生，原則上以強力孳清取代第二次、第三次防治措施，大規模減少二噴、三噴情形，必要時，改成發噴霧罐或殺蟲劑給民眾或交由專人執行噴藥，減少大規模噴藥引起民眾的困擾，也會視疫情發展作機動防治策略調整。