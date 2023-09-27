發言人說，有鑒於目前市場狀況，在10月2日至13日的秋季期間，福斯在Zwickau市的工廠將減少產量。
此外在德勒斯登市的ID.3電動車將從10月2日起暫停生產，直到10月16日起恢復生產。
福斯拒絕說明受停工影響的員工人數。福斯在本月稍早時曾表示，不會延長Zwickau市純電動車工廠269名員工定期合約。
德國的汽車業正面對來自特斯拉合中國汽車品牌的挑戰，而福斯的電動車走平價品牌路線，尤其受到多方的壓力。同時由於高通膨和補貼的減少，歐洲的電動車市場需求也受到壓抑。
德國福斯汽車發言人在周二表示，由於需求的疲弱，福斯在德國Zwickau市和德勒斯登(Dresden)市的兩家工廠，在10月的前兩周將暫停生產兩款電動車，包括福斯的ID.3和Cupra品牌的Born電動車。Cupra是福斯在西班牙的子公司，原先為Seat品牌。
發言人說，有鑒於目前市場狀況，在10月2日至13日的秋季期間，福斯在Zwickau市的工廠將減少產量。
此外在德勒斯登市的ID.3電動車將從10月2日起暫停生產，直到10月16日起恢復生產。
福斯拒絕說明受停工影響的員工人數。福斯在本月稍早時曾表示，不會延長Zwickau市純電動車工廠269名員工定期合約。
德國的汽車業正面對來自特斯拉合中國汽車品牌的挑戰，而福斯的電動車走平價品牌路線，尤其受到多方的壓力。同時由於高通膨和補貼的減少，歐洲的電動車市場需求也受到壓抑。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。