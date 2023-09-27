發言人說，有鑒於目前市場狀況，在10月2日至13日的秋季期間，福斯在Zwickau市的工廠將減少產量。

此外在德勒斯登市的ID.3電動車將從10月2日起暫停生產，直到10月16日起恢復生產。

福斯拒絕說明受停工影響的員工人數。福斯在本月稍早時曾表示，不會延長Zwickau市純電動車工廠269名員工定期合約。

德國的汽車業正面對來自特斯拉合中國汽車品牌的挑戰，而福斯的電動車走平價品牌路線，尤其受到多方的壓力。同時由於高通膨和補貼的減少，歐洲的電動車市場需求也受到壓抑。