全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的命盤引發關注，台灣三合一星占權威李靜唯老師分析馬斯克的吠陀星座及塔羅密碼，直言他是典型「過動症＋強迫症」的組合。馬斯克2000年起大運旺到現在，2022、2023年對他來說是多事之秋，不過從今年11月開始到2026年11月運勢將直上雲霄，尤其跟外太空或人工AI有關的領域將大幅度成長；2030年後走16年超級木星大運，桃花爆棚、子孫滿堂，甚至可能搬到外星球去住。

李靜唯指出，以馬斯克公布在自傳的生辰，他的吠陀上升、太陽星座皆是雙子座，天生的好奇寶寶，聰明、反應快，邏輯思考能力特別強。因為馬斯克的命宮就是很旺的水星跟太陽合相，水星在命宮代表「方向」的力量，加上月亮在獅子座的他，內在是一個非常有爆發力且企圖心超強的獅子座，掌管事業宮的星座是「外星寶寶」雙魚座，所以從小就充滿各種奇思妙想，並篤信外星人存在。

至於馬斯克的塔羅密碼只有簡單的2個塔羅牌，人格靈魂「戰車」，愛情財富「死神」。李靜唯解釋，乍看之下就是典型「過動症＋強迫症」的組合，因為「戰車」永遠停不下來，不但可以一心多用，還有用不完的精力；愛情財富皆在「死神」，代表不論是愛情還是事業都不斷在結束跟重整，愛得很深、斷得也決絕，財運大起大落，容易情緒化花費，但天生對金錢就有特殊的敏銳度，缺錢的時候容易逢凶化吉，絕處逢生。

李靜唯直言，馬斯克不但擁有巨蟹座的感性，也有天蠍座的執著，加上他對外公開有亞斯伯格症，這樣的人格特質就是「天才＋外星人」的組合。

不過馬斯克「塔羅密碼」都是非常感性的水象星座，第六感特別強，賺錢隨心所欲，敢賺也敢賠；巨蟹座特別重視子女，孩子也旺到他的事業財運，所以首富「孩子生得越多越有錢」。

李靜唯分析馬斯克運勢指出，他的吠陀占星大運從2000年一直旺到現在，2022至2023堪稱多事之秋，但從2023年11月開始一直到2026年11月，運勢將會直上雲霄，尤其跟外太空或人工AI有關的領域將會大幅度成長。2030年後馬斯克走16年超級木星大運，不但桃花爆棚、子孫滿堂，也許有一天真的搬到外星球去住。