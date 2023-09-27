陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營馬祖南竿海龍蛙兵，昨（26日）進行「離岸滲透科目」水下訓練，訓練後於清點裝備時發現短少了一個T91步槍的彈匣，以及彈匣內的20發空包彈。對此，馬防部回應，事發後立即派遣人員於岸際搜尋，復因漲潮影響未尋獲。若仍無法搜獲，後續將協助兩棲連依「國軍批號彈藥勤務教範」，裝備屬演訓遺失且無後遺者，完成專案核銷除帳，以符相關行政程序。

據了解，昨（26日）蛙兵搭乘膠舟，在進行滲透突擊訓練時，過程中有隊員將彈匣遺落，幸好彈匣僅有裝空包彈，不會有太大影響。

陸軍馬祖防衛指揮部今（27）日表示，兩棲營偵三連昨（26）日配合防衛部進行例行訓練時，不慎掉落彈匣乙個（含空包彈20發），單位立即派遣人員於岸際搜尋，復因漲潮影響未尋獲。

馬防部表示，裝備目前仍在搜尋中，若仍無法搜獲，後續將協助兩棲連依「國軍批號彈藥勤務教範」，裝備屬演訓遺失且無後遺者，完成專案核銷除帳，以符相關行政程序。