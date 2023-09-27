大陸上海市一名張姓男子日前在健身房運動，卻遭身後男子舉起的約70公斤槓鈴砸到右腿，倒地不斷哀嚎，送醫後遭診斷骨折，至少需要3個月才能恢復。事後張男控訴，男子重訓當下並無工作人員在旁協助。館方對此回應，後須處理情況還待公司指示，以利3方共同協商解决方案。

根據陸媒、外媒報導，監視器影像可見，當時張男因被後方男子拿著約70公斤的槓鈴砸到腿部，導致身體重心不穩向後仰倒，接著痛苦蜷縮在地不斷哀號，2人都被健身房員工及時發現送醫，其中張男查出右肢骨折，至少需要3個月才能恢復。事後他則推測，男子當時應該也被扭到，才會突然放下槓鈴，並稱館方也有一定責任，「估計就是他（男子）在做極限組了，但是沒有人保護。」

館方對此回應，目前已將此事匯報上級，尚待公司答覆才能做出行動，以利3方共同商量解决方案。至於後續有無應對措施，館方提醒，大家健身還是務必注意安全，「肯定是會督促，但是這種（情況）沒辦法有人站在那邊看著。」

消息一出網友相繼表示「砸到頭怎麼辦」、「健身房佈局太擁擠了！這就是隱患」、「健個身而已，大不了坑死自己，咋還幹上別人了」、「看起來這個空間太小了，健身房也應該要付點責任」、「健身不是裝逼，搞不了那麼重還非要搞，害人害己」。