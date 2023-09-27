屏東明揚大火後，縣府調查發現該廠存放有機過氧化物超量30倍，指業者向經濟部申請建照，又位在科技產業園區內，應屬經濟部管轄，但經濟部認為依消防法規，危險物品工廠稽查應由地方消防局主管互踢皮球；對此，國民黨立委王鴻薇今在司法法制委員會質詢時詢問，到底屬於誰的權責？消防署主祕簡萬瑤表示，科技產業園區屬於特殊狀況，消防工作業務移交要他們釐清。

王鴻薇在委員會上痛批，到現在都還沒釐清？這事件發生這麼多天，中央跟地方有沒有互踢皮球，這邊還講的洋洋灑灑，什麼是加工出口區的權責？他們還在協調是白死了嗎？

王鴻薇指出，到底以屏東這個案例，全台灣130多個工業區，每個工業區這樣搞，中央地方都在互踢皮球嗎？內政部次長吳容輝說，這不是互踢皮球，按照工廠管理輔導法是在特區內，加工出口區是由加工出口管理局負責，這個案子2010年2月把消防移交給屏東縣政府消防局負責，但這案子涉及到危險物品和業者是否有申報。

王鴻薇詢問，所以責任在屏東縣消防局是不是？吳容輝說，有涉及到危險物品，業者沒有申報；王鴻薇說，業者就是沒有申報，也沒有人去查核，到現在為止沒辦法知道哪些部份是中央權責，哪些是地方權責？

吳容輝回應，危險物品是地方權責；王鴻薇追問，「那麼消防安全計畫的申報和稽查誰來負責？」吳容輝說，防災計畫都是地方權責，因為消防切出來給屏東縣消防局；王鴻薇指出，那消防局長是否該下台？吳容輝說，這是地方自治權責，無法評論。

王鴻薇指出，以消安和危險物品確實是屏東縣消防局應該負責；吳容輝提到，導致明揚火災，無法推論是地方政府的疏失，現在還在調查階段；王鴻薇痛批，因為中央地方是不是同個政黨執政，也不敢推到地方，說實在連縣長都有問題，縣長有督導不周的問題，現在還互踢皮球？以為你們是公道組，到現在還在調查中，她要求，消防署做出責任報告。

簡萬瑤補充，這問題是業者不守法，沒有跟消防局申請設施位置合法的場所，所以消防局不知道，怎麼有辦法了解？王鴻薇痛批，那消防局不會做稽查嗎？在這邊幫消防局卸責，哪有這種事情？這事情不用申報也不用稽查？所以白死？通通都沒有責任，倒楣的是消防員，怎麼可以這樣撇清責任，所以沒有任何行政責任？

吳容輝說，已經成立災調會，責任歸屬會談到，昨天開第一次會議，9月25日主任檢察官勘查過，我們現在開始調查，要等調查報告出來才能下一步，否則沒辦法了解，這是必要程序。

王鴻薇要求，一周內向委員會提出報告，還在繡花嗎？司法法制委員會召委林思銘表示，王鴻薇委員質疑，剛剛是回答危險物放置造成大火，是由誰稽查，剛剛也講得很清楚是地方政府，希望你們10天內提出行政調查報告。