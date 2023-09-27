You've heard me say it many times:



Wall Street didn't build this country, the middle class did, and unions built the middle class.



UAW workers deserve what they've earned, and they've earned a hell of a lot more than what they're getting paid now. pic.twitter.com/iMtAVKDKCW — Joe Biden (@JoeBiden) September 26, 2023

拜登今天成為首位站上罷工糾察線的現任美國總統，力挺密西根州汽車勞工提出調薪40%的訴求，說他們收入理應「多更多」。

綜合法新社和路透社報導，民主黨籍的拜登戴著聯合汽車工會（United Auto Workers, UAW）鴨舌帽，拿著大聲公告訴現場紅衣罷工人員說，他們收入「理應比現在多更多」。

拜登表示，汽車業者「表現出奇的好，你們猜怎麼著，你們也應該跟著水漲船高」。他這番話贏得現場高舉標語的工會成員一陣歡呼。

拜登呼籲車廠福特（Ford）、通用汽車（General Motors）和斯特蘭蒂斯（Stellantis）「替我們加把勁」。他接著與工會成員握手，並在被問及員工薪水是否應調漲40%時，簡單答了一個字：「是」。

拜登這一趟雖短暫但有著象徵性意義。隔天，共和黨籍前總統川普同樣將走訪密西根州這個既是傳統美國汽車業核心，也是2024年大選的關鍵戰場。

聯合汽車工會這個月15日開始罷工，鑒於明年大選可能再度看到拜登和川普對決戲碼，這場罷工日益成為政治焦點。

美國廣播公司新聞網-華盛頓郵報（ABC News-Washington Post）24日的民調讓民主黨陣營心涼了一截，因為其顯示拜川若正面交鋒，川普會以52%擊敗拜登的42%。

截至目前，聯合汽車工會仍婉拒支持任何一位2024總統大選參選人，是唯一尚未支持拜登的主要工會。拜登和川普預料都將升高他們在密西根州的拉票力道。

川普團隊顧問米勒（Jason Miller）表示，川普走訪密西根州時將批評拜登的經濟政策和推廣電動車（EV）的激勵措施，並將表示如果當選再當一任總統，他在保障藍領階級上會做得更出色。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120927