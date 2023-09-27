今天是大陸十一長假運輸啟動首日，長三角鐵路預計發送旅客逾250萬人次，較2019年同期多發送60多萬人次，增幅超過3成。陸媒指出，疊加中秋假期，探親流、旅遊流、學生流相互交錯，鐵路客運市場增勢明顯。

澎湃新聞報導，中國鐵路上海局集團有限公司表示，為應對假期旅客集中出行，長三角鐵路部門在啟用高峰線的基礎上，動態優化調整列車開行方案，按照「一日一圖」動態調配運力，增加熱門方向運能席位。

今日增加開行臨時旅客列車222列、組織動車組列車重聯運行106列、加掛普速車輛135輛，其中，增加直通旅客列車方向主要為蘭州、西安、鄭州、長沙、福州、南昌、武漢、廈門等熱門方向；增加管內旅客列車方向主要為上海、杭州、南京等中心城市之間，以及去往蘇州、寧波、溫州、揚州、黃山、徐州、阜陽、連雲港等方向。

為提升旅客出行體驗，多處火車站推出各項特色服務舉措，進一步提高旅客通行效率。譬如杭州站、杭州客運段針對亞運期間各國運動員、教練員賽事轉場乘車等情況，設置賽事專用通道、候車區，安排專人引導，推出「亞運場館一條通」、「行李防錯拿識別環」等服務舉措。